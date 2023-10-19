طلاب مدارس القاهرة يقفون دقيقة حدادًا على ضحايا فلسطين

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بوقوف الطلاب دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مستشفى المعمداني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووقف طلاب مدارس محافظة القاهرة والمعلمون بمدارس العاصمة دقيقة حدادا في طابور الصباح على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة.

ووجّه أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، المدارس بالوقوف دقيقة حدادا بعد إعلان الدولة المصرية الحداد العام على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي في قصف مستشفى المعمداني بغزة، وتنكيس الأعلام 3 أيام في جميع مدارس القاهرة.

وكان قد وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح، الخميس، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجاء الحداد بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء فى جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.