الخميس 19 أكتوبر 2023
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مصر

سويلم: إنجاز 60% من صيانة "قنطرة حجز الصالحية" ضمن خطة تأهيل منشآت الري الكبرى

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية.

وصرح الدكتور سويلم، أن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية. 

وقد تم إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر، حيث تبين بعد المعاينة والدراسة إحتياج قنطرة حجز الصالحية للصيانة نظرًا لوجود صعوبة فى عمل الموازنات المائية طبقًا لوضع القنطرة الحالي، الأمر الذى يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالى بنظام أحدث لزيارة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات.

نسبة تنفيذ أعمال الصيانة ٦٠ ٪ حاليًا

كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الصيانة ٦٠ ٪ حاليًا، وتشتمل أعمال الصيانة الجارية على مراشمة وصيانة ودهان بوابات القنطرة، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات ، وصيانة مصدرى التغذية الكهربائية الدائم والإحتياطى، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم فى بوابات القنطرة، وتركيب كابلات جديدة.

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الجدير بالذكر أن قنطرة حجز الصالحية تقع على الكيلو ٧٥.٠٠ على ترعة الإسماعيلية وتتكون من عدد (٥) فتحات بعدد (٢) بوابة رأسية وعدد (١) ونش يعمل يدويًا وكهربائيًا لرفع البوابات، وتقوم بحجز المياه لتغذية قنطرتى فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة التى تخدم زمام حوالى ١٩٠ ألف فدان بالإدارة العامة لرى الصالحية بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الإحتياجات، كما تضم القنطرة كوبرى علوى حمولة (٧٠) طن، وهويس ملاحى بعرض ١٧ متر وطول ١١٦ متر.

قطاع الخزانات والقناطر الكبرى الدكتور سويلم وقد تم إدارج نسبة تنفيذ أعمال الصيانة ٦٠ ٪ حاليا المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل

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