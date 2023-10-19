"إي إف چي هيرميس" تتمم الإصدار الثاني لسندات توريق "قسّطلي" بـ159.2 مليون جنيه

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «قسّطلي» للتمويل العقاري والاستهلاكي، بقيمة 159.2 مليون جنيه.

وجاء ذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، تمت الموافقة عليه خلال شهر ديسمبر 2020 لصالح تسع شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لشركة عامر جروب، وأربع شركات أخرى تابعة لشركة بورتو جروب، بالإضافة إلى شركة «قسّطلي».

وطرح الإصدار على ثلاث شرائح:

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 15.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة الثانية 73.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 70 مليون جنيه ومدتها 70 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، عن سعادتها بالدور الناجح الذي لعبته الشركة مجدّدًا في إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق لصالح شركة «قسّطلي»، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به إي اف چي هيرميس في إتمام صفقات التوريق، فضلًا عن الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشراكة المثمرة بين المؤسستين.

وأضافت "حمدي"، أن الشركة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم المشروعات المتطورة التي تنفذّها الحكومة.

وأشادت بالدور البارز لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام هذه الصفقة الناجحة، حث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «قسّطلي»، فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل العقاري في مصر.

جدير بالذكر، أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، وفي مقدمتها إصدار سندات توريق لصالح الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق لصالح شركة «بالم هيلز» بقيمة 427.5 مليون جنيه.

بالإضافة إلى برنامج إصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة في إتمام إصدار بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» "مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا".

كما نجح في إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى»، وإتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. ولعب مكتب KPMG دور مراجع الحسابات، بينما تولت شركة "Dreny and Partners" دور المستشار القانوني للصفقة. كما قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية ودور أمين الحفظ أيضًا.