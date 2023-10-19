النائب علاء قريطم: المصريون سيخرجون بالملايين لتفويض الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم وبقوة للقضية الفلسطينية، رافضًا الاعتداءات الوحشية على الأشقاء الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي.

الدولة المصرية لن تفرط في شبر من أرض مصر

وأضاف قريطم في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية لن تفرط في شبر من مصر تحت أي ظرف، خاصة أن هناك مخططًا عبر السنين لتصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على سيناء، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في التفريط في أرضنا مهما كلفنا الأمر.

تفويض الرئيس السيسي

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الشعب المصري بأكمله يفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا في كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، موضحًا أن المصريين سيخرجون بالملايين إلى الشوارع كرسالة واضحة للجميع بالتفويض للرئيس السيسي في كل القرارات.

الدفاع عن الأمن القومي المصري

وأوضح قريطم أنه شارك أمس بميدان جلال قريطم بمحافظة البحيرة بوقفة دعم للفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الاحتشاد الذي ضم الآلاف رسالة إلى الجميع بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه، وأنه يساند الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يحصل على حقوقه، مشيدًا بكل القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي قائلًا: "تحيا مصر في كل مكان".

جلسة طارئة بمجلس النواب

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس، جلسة طارئة بناءً على دعوة رئيس المجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تأتي الجلسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي.

وكان مجلس النواب نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس اليوم الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء في جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.