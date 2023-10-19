رسالة مجهول تكشف المستور.. سيدة تطلب الخلع: متزوج عرفيًا من بنت خالته

أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، تحمل رقم 15 19 لسنة 2023 ضد زوجها، لخلع زوجها.

وقالت السيدة وتُدعى "حنان": "مر على زواجنا سنة واحدة فقط، بعد قصة حب استمرت لمدة سنتين تعرفنا فيهما على بعض، أثناء عملنا بنفس الشركة، ونشبت بيننا قصة حب كبيرة"، مضيفة: "اعترف لي خلالها بأنه كان على علاقة عاطفية بإحدى الفتيات وانتهت منذ فترة، ولم تعد تربطهما أي صلة أو كلام نهائيًا، وأوضح لي أنها تزوجت أيضًا".



وأضافت الزوجة في الدعوى:"لم أشغل بالي بالماضي، لكن بعد زواجنا مباشرة اكتشفت الكارثة التي لم أتوقعها مطلقًا، حيث وجدت بنت شقيقة حماتي تتردد عليها، وكانت فى حالة كبيرة من الاهتمام بنفسها".

وواصلت: "وعلمت من أشقاء زوجي بأنها كانت على علاقة حب بزوجي، لكني تخيلت بأنه حب مراهقة أو طفولة ليس أكثر"، لكن بدأت الزيارات في تزايد، وكنت أتعامل معها بطريقة عادية جدًا، ولم يكن في مخيلتي محاولتها لإحياء ماضيها مع زوجي".



واستطردت: "وبعد فترة اكتشفت وجود مكالمات بينها وبينه، وكل مرة أسأله عن أسباب اتصالها كان يخبرني بأن لديها مشكلة وعليّ مساعدتها"، متابعة: أثناء ولادة ابنتي الكبرى ذهبت للإقامة بمنزل والدتي لرعايتي بعد الولادة، لمدة شهرين، تفاجأت حينها برسالة مجهولة تخبرني بأن زوجى عاد مرة أخرى لحبه القديم، والتي تزوج منها عرفيًا، وحاليًا تتردد عليه داخل شقتنا مستغلة غيابي".

واختتمت: "جن جنونى وتوجهت لمنزلي وتشاجرت مع زوجي، وبالنهاية أكد لي أنه فعلًا كان متزوجًا منها عرفيًا، وهي تحاول هذه الفترة أن تعيد ما مضى بينهما، لكنه رفض وبتفتيش هاتفه اكتشفت كذبه وأنه فعلًا يتحدث معها ويقابلها".