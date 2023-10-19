معرض ومنتدى روسيا الدولي ينطلق في موسكو مطلع نوفمبر

تستضيف العاصمة الروسية (موسكو) خلال الفترة من 4 نوفمبر المقبل وحتى 12 أبريل القادم، فعاليات معرض ومنتدى روسيا الدولي.

وأشار القائمون على المعرض - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إلى أنه خصصت لهذه الفعاليات أماكن بمساحة 90 ألف متر مربع، ويتم بناء 12 مبنى جديد على أرض مدينة المعارض خصيصا لهذا الحدث.

وفود وهيئات تشارك في المعرض

كما ستشارك في المعرض وفود وهيئات ومشاركون من جميع الأقاليم الروسية، ووفود من عدة شركات كبرى مختصة في العديد من المجالات، وممثلون عن عدة دول أجنبية ومنظمات اجتماعية، وستشهد فعاليات المعرض برامج ترفيهية وثقافية وتجارية.

وفي الفترة ما بين 8 نوفمبر 2023 و14 يناير 2024، ستقام في المعرض فعاليات "أيام الأقاليم الروسية"؛ ليتعرف الزوار على أقاليم الاتحاد الروسي وإمكاناتها الاقتصادية والثقافية والسياحية.. ومن 15 يناير إلى 9 فبراير 2024 ستقام في المعرض فعاليات أيام الاقتصاد الروسي، ليقدّم رواد الأعمال في روسيا إنجازاتهم وصناعاتهم الرئيسية.. وما بين 12 فبراير و7 مارس 2024، سيقام من ضمن الفعاليات منتدى الإنجازات الوطنية لعرض إنجازات الحكومة الروسية في تنفيذ المشاريع الوطنية وبرامج الدولة.