الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الجيل يؤكد دعمه لموقف الدولة المصرية تجاه الاعتداء الغاشم على غزة

ناجي الشهابي رئيس
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

أعلن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تأييده ودعمه التام للموقف المصري الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الفلسطينية والاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال تجاه المدنيين أو الأطفال من أهالي غزة، مؤكدا أن الدولة المصرية دائما تقف مع الأشقاء في فلسطين.

وتابع: "الشعب الفلسطيني يناضل من أجل تحرير أرضه منذ 75 عاما، وطالبه الرئيس السيسي بالثبات على أرضه وأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية بهذا التهجير القسرى الذى تستهدفه الضربات الوحشية وقطع الكهرباء والمياه عن الشعب الفلسطيني".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الشعب المصرى "سيخرج ويحتج بالملايين... إذا طُلب منه ذلك" ضد أى نزوح لسكان غزة إلى سيناء.

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