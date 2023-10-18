الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبير حقوقى: انتهاكات إسرائيل "جرائم حرب" مكتملة الأركان

د.عبدالمنعم الحر
د.عبدالمنعم الحر

قال الحقوقي الليبي د.عبدالمنعم الحر إن الضربات التي توجهها إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة تعتبر جرائم حرب مكتملة الأركان، تحت غطاء غربي وأمريكي، لافتا إلى أن إنهاء الحرب يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، والمجتمع الدولي.

أضاف الحر، لـ"الدستور"، أن لردع الاحتلال يجب أن تكون هناك مقاومة شعبية، وضغط دولي، وتعزيز القدرات العسكرية الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني، والعمل على بناء تحالفات دولية لدعم القضية الفلسطينية في ظل مرحلة حالية تشهد بناء وفك تحالفات. 

وأوضح أن هناك مقاربة أخرى لا تقل أهمية تتمثل في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتوعية الرأي العام الدولي، مؤكدا أن ردع الاحتلال عملية طويلة الأمد، وتتطلب تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية.

قمة القاهرة

أشار الحقوقي الليبي إلى أن القمة المرتقبة في القاهرة الأسبوع المقبل تأتي في ظل حالة من الجمود في عملية السلام، وبعد اندلاع موجة من العنف المسلح بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية والمدنية.

وشدد على أن نجاح القمة المصرية سيعتمد على التزام جميع الأطراف المشاركة بها، واستعدادها للتوصل إلى حل شامل وعادل للصراع.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة لنتائج القمة المصرية، قال الحر: إن سيناريو النجاح يتمثل في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المشاركة في القمة على وقف التصعيد العسكري، وإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وتابع أنه حال الفشل في التوصل إلى أي اتفاق بين الأطراف المشاركة في القمة، سوف يؤدي إلى استمرار حالة الجمود في عملية السلام. أما سيناريو الوسط فيتمثل في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المشاركة في القمة على وقف التصعيد العسكري فقط، دون التوصل إلى أي تقدم في القضايا العالقة.

وواصل: “من المرجح أن يكون سيناريو النجاح هو الأكثر صعوبة، حيث يتطلب التزام جميع الأطراف المشاركة في القمة واستعدادها للتوصل إلى حل شامل وعادل للصراع. ومع ذلك، فإن نجاح القمة سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

ورغم ضبابية المشهد، أشار الحر إلى عدة نقاط يمكن إنهاء حرب غزة من خلالها عبر حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهذا الحل يجب أن يلبي احتياجات ومطالب كلا الجانبين، ويشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

عبدالمنعم الحر إسرائيل غزة جرائم حرب الحرب

الأكثر قراءة

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

كيف تناولت الصحافة الإنجليزية تعليق محمد صلاح على قصف غزة؟

خالد أبوبكر: مصر هى من قررت إلغاء القمة العربية مع الرئيس الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن