متظاهرون يقتحمون الكونجرس الأمريكى احتجاجًا على أحداث غزة (فيديو)

اقتحم متظاهرون، قبل قليل، مبنى الكونجرس الأمريكي، وسط هتافات داعمة لفلسطين ورفضًا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقامت قوات الشرطة الأمريكية داخل الكونجرس، بالاعتداء على أحد الأشخاص وإسقاطه على الأرض.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة توثق لحظة اقتحام الكونجرس، واعتداء قوات الشرطة على المتظاهرين.

وسبق، وتظاهر عشرات المتظاهرين في واشنطن، الأربعاء، لمطالبة أعضاء الكونجرس الأمريكي بتمرير قرار لتسهيل وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

كان من بين الهتافات التي رددها المحتجون: "وقف إطلاق النار الآن"، بحسب صحيفة الجارديان الأمريكية.

ودعا الناشطون اليهود والفلسطينيون أيضًا إلى إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للدولة الإسرائيلية.

وقالت الناشطة اليهودية المشاركة في الوقفة سمحا توليدانو: "نحن هنا لنقول أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفة:" إنها تشعر بالحزن على الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية التي فُقدت منذ بدء الصراع".

واشنطن تستخدم الفيتو ضد غزة

تأتي الوقفة أمام الكونجرس الأمريكي، في وقت استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع صدور قرار يدعو إسرائيل إلى السماح بمرور ممرات إنسانية إلى قطاع غزة ووقف القتال ورفع أمر المدنيين بمغادرة شمال القطاع المحاصر، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

فيما أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف إسرائيل، بشأن الانفجار المدمر الذي وقع في مستشفى في غزة خلال زيارة استغرقت يومًا واحدًا لإسرائيل، تهدف إلى التخفيف من الأثر الإنساني للصراع بين إسرائيل وحماس ومنع تصعيده إلى حرب إقليمية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الأدلة التي رآها تشير إلى أن الفريق الآخر هو المسئول عن الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي العربي.