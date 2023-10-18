الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس البرلمان الأردنى: قطاع غزة شاهد على جرائم الاحتلال الصهيونى

غزة
غزة

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، فى مستهل جلسته الطارئة اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة أصبح شاهدًا على جرائم الحرب التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي،  مستهدفًا المدنيين صغارًا وكبارًا.

وأضاف "الصفدي" أن جريمة استهداف المستشفى الأهلي المعمداني، ستبقى وصمة عار وجريمة حرب نكراء، كما وصفها الملك عبدالله الثاني؛ تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتستوجب - أيضًا - كما أكد الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، المحاسبة على هذه المجزرة البشعة. 

وتابع أن الاحتلال تمادى في جرائمه على أرض فلسطين الطاهرة، وارتكب مجازر بشعة آخرها قصف المستشفيات، في مشهد يدلل على أنه "كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات".

وأردف: "لقد قام الكيان الغاصب بجريمته الجبانة على مرأى ومسمع من العالم كله وسط غياب الضمير وصمت القوى التي طالما حاولت تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام".

وواصل: "اليوم مع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجانى بأنه ضحية، لم يعد هناك معنى لكل مبادئ الإنسانية والقانون الدولي، التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت، فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار سوى أنه الإرهاب بعينه، وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين".

وتابع: "أطالب اليوم باسم ضمائر ووجدان كل الأردنيين انتصارًا لدماء الشهداء، بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم، حين مارسوا الجرائم ذاتها في دير ياسين، وكفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا، وجنين ومذابح الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".

وقد صوت مجلس النواب الأردني على أن كلمة رئيسه تعد بيانًا رسميًا عن المجلس.

مجلس النواب الأردني النواب الاردني أحمد الصفدي غزة قطاع غزة جرائم حرب

مواد متعلقة

بوتين يرسل مقاتلات مزودة بصواريخ "فرط صوتية" فوق البحر الأسود

الانتهاكات تتواصل.. "المالكي": إسرائيل تقتل طفلًا كل 15 دقيقة

تراجع أرباح مورجان ستانلي الفصلية بـ9%

اشتباكات فى محيط السفارة الأمريكية ببيروت على وقع مجزرة مستشفى المعمدانى

أبوالغيط يدعو لتحرك إقليمي ودولي لوقف إطلاق النار في غزة

الرئيس الروسى: قصف المستشفى الأهلى المعمدانى مأساة وحدث مرعب وكارثة

عاجل.. بقنبلة أمريكية.. "وول ستريت جورنال" تؤكد قصف الاحتلال المستشفى المعمدانى بغزة

ماكرون: يجب إفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير

الأكثر قراءة

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

محمد صلاح يخرج عن صمته ويدعم غزة: يجب أن تتوقف المجازر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن