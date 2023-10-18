الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: إسرائيل تريد نقل الصراع إلى مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم بوضوح وصراحة وأعلن رفضه تمامًا تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. 

وأضاف الباز خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هناك خطة كاملة لنقل الصراع من فلسطين إلى مصر، متابعًا: "بعد تفجير المستشفى الأهلي المعمداني ممكن يطلع 100 فرد يكونوا جماعة وهذه الجماعة تتحول إلى جماعة مقاومة وتمارس كل أشكال العنف ضد إسرائيل وسيكون ذلك مبررًا".

وتابع: "بعد ذلك تأتي إسرائيل تقول إن الفلسطينيين الموجودين في سيناء يستهدفون إسرائيل فتبدأ تضرب سيناء اللي هي أرض مصرية، وبذلك توسيع دائرة الصراع؛ لأن إسرائيل مش ناسية إنها طُردت وأخذت على دماغها ومشيت من سيناء".

واستكمل: "إسرائيل مش ناسية مشروعها لذلك نقول إن هناك مؤامرة كبيرة تتعرض لها مصر، والرئيس السيسي اليوم بذكاء شديد قال إنه يمكن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب".

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