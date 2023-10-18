الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بحيازة وترويج مخدر الاستروكس فى السلام

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام، حبس 3 متهمين بحيازة كميات كبيرة من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهم (كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت 3،5 كجم – سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية – 3 سلاح أبيض "سنجة").

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنح السلام 3 متهمين مخدر الاستروكس السلام الاتجار

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