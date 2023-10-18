الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل مسن خنقا لسرقة سيارته بالتجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس المتهم بقتل مسن خنقا لسرقة سيارته بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ من (مهندس - مقيم بدائرة القسم) يفيد بغياب والده (بالمعاش - مقيم بذات الدائرة)، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان بصحبة (ميكانيكي - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بأنه حال اصطحابه للمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمغافلته والتعدي عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة لدائرة قسم شرطة المرج للتصرف بها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجني عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

القاهرة الجديدة حبس المتهم قتل مسن سرقة سيارتة التجمع

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