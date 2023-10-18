الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود مسلم يوجّه التحية للرئيس السيسى لقراراته ورفضه هو والرؤساء مقابلة بايدن

محمود مسلم عضو مجلس
محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ

وجّه الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للقرارات التي اتخذها لحماية الحدود والقضية الفلسطينية، ولرفضه فتح معبر رفح لمرور الأجانب.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الشيوخ خلال الجلسة الطارئة التي عقدت نظرًا لتداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أنه يجب توجيه التحية لقادة الدول مصر الأردن وفلسطين الذين رفضوا لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد حادث مستشفى المعمداني، مؤكدًا أنه لأول مرة في قضية فلسطين تتفق فيها وجهة النظر الرسمية مع الشعبية.

وقفة مجلس أمناء الحوار الوطني

وأعلن عن تضامنه مع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يدعو لوقفة يوم الجمعة عند نصب الجندي المجهول بعد صلاة الجمعة. 

محمود مسلم للرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لقاء الرئيس الأمريكي حماية الحدود القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

من مجلس الشيوخ.. يحيى الفخرانى يُشيد بقرارات الرئيس السيسى

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

مجلس الشيوخ يؤيد الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الشعب الفلسطينى

جلسة تاريخية.. مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد ترحمًا على شهداء قطاع غزة

مجلس الشيوخ يدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية

رئيس مجلس الشيوخ: الحرب على غزة إبادة جماعية وتطهير عرقى للشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

عاجل.. الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

محمد صلاح يخرج عن صمته ويدعم غزة: يجب أن تتوقف المجازر (فيديو)

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد اي مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن