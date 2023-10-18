محمود مسلم يوجّه التحية للرئيس السيسى لقراراته ورفضه هو والرؤساء مقابلة بايدن

وجّه الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للقرارات التي اتخذها لحماية الحدود والقضية الفلسطينية، ولرفضه فتح معبر رفح لمرور الأجانب.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الشيوخ خلال الجلسة الطارئة التي عقدت نظرًا لتداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أنه يجب توجيه التحية لقادة الدول مصر الأردن وفلسطين الذين رفضوا لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد حادث مستشفى المعمداني، مؤكدًا أنه لأول مرة في قضية فلسطين تتفق فيها وجهة النظر الرسمية مع الشعبية.

وقفة مجلس أمناء الحوار الوطني

وأعلن عن تضامنه مع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يدعو لوقفة يوم الجمعة عند نصب الجندي المجهول بعد صلاة الجمعة.