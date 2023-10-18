أسامة عبدالخالق: مصر حريصة على إحلال السلام وحشد المساعدات الإغاثية لغزة

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر منذ تفجر الصراع الأخير وفي إطار دورها الرئيسي الداعم للشعب الفلسطيني والحريص على إحلال السلام، عملت وفق رؤيتها الواضحة تجاه الأحداث التي يشهدها قطاع غزة في الآونة الأخيرة من خلال محاولة إرساء وقف لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات ناجعة من شأنها ضمان النفاذ الإنساني لقطاع غزة وحشد المساعدات الإغاثية الضرورية.

وأضاف عبدالخالق، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي بجلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعا إلى قمة دولية عاجلة تعقد بالقاهرة السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري بمشاركة الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة المعنية بالأزمة في هذا التوقيت الدقيق من تصعيد النزاع، بهدف محاولة تجاوز الأزمة الراهنة ونزع فتيلها، ومحاولة التحرك إلى آفاق تسوية شاملة وعادلة ومستدامة.

وأكد، أنه اقتناعًا من مصر بأن اقتصار التعاون والتعاون الدولي مع القضية الفلسطينية على جهود إدارة الأزمة واحتواء تطلعات الشعب الفلسطيني عبر سياسة المسكنات إنما بات نهجًا قد تجاوزه الزمن.

ولفت إلى أن الشعب المصري والعالم العربي بأسره وكافة الشعوب المحبة للسلام تتطلع إليكم اليوم إلى مجلس الأمن الدولي للنهوض بمسئولياته نحو وقف هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ضد شعب أعزل متطلع إلى أبسط حقوقه في الحرية والعيش بكرامة في دولته المستقلة كغيره من سائر شعوب العالم.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، في تبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.