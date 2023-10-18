الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"غرفة القاهرة" تؤيد قرارات السيسي لمساندة القضية الفلسطينية

أيمن العشري رئيس
أيمن العشري رئيس الغرف التجارية

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري تأييده لقرارات ورؤية الرئيس السيسي بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء؛ حفاظًا على القضية الفلسطينية واحترامًا لسيادة مصر على أراضيها.

قال العشري، في بيان نيابه عن مجلس إدارته والشعب التجارية في الانشطة المختلفة وأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات والعاملين لديهم بالقاهرة أننا ندعم موقف الرئيس السيسي.

وأشاد بموقف الشعب المصري بكل فئاته بتاييد قرارات الرئيس السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

وأعلن اتحاد الصناعات المصرية، تأييد موقف الرئيس السيسي بالوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدًا دعمه بالتفويض الشعبي والاصفطاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وتحدث الرئيس السيسي عن تهجير المدنيين الفلسطنيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".

وتابع أن "الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنيين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".

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