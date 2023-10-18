فلسطينيون: الغرب شريك فى المجازر بدعمه عدوان الاحتلال على غزة

ما زالت تبعات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة تتوالى، لتكشف عن وحشية الاحتلال بقصف مستشفى المعمدانى بالقطاع، ليسقط أكثر من ٥٠٠ شهيد دفعة واحدة معظمهم من النساء والأطفال.

ويتحدث عدد من المسئولين الحقوقيين والمواطنين الفلسطينيين، لـ«الدستور»، حول حجم المأساة التى خلّفها القصف الوحشى للمستشفى.

راوية حلس: هناك ٣٠٠ جثة لا تزال تحت أنقاض المستشفى حتى الآن

من تحت طائرات الاحتلال الإسرائيلى وأصواتها المخيفة وصافرات الإنذار التى تدوى بالمكان، تحدثت إلينا راوية حلس، مدير مركز تدريب غزة التابع للأونروا، عن الدمار الواسع والخراب الذى حدث فى مقر المركز مع تكدس الآلاف من النازحين، جراء تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلى واستهداف المستشفيات ومقار المنظمات الدولية التى يحتمى فيها الأبرياء.

وقالت: «الاحتلال الإسرائيلى يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان والأطفال والنساء، كل ما هو متحرك فى غزة يستهدفه المحتل الذى لا يفرق بين كبير وصغير».

وأضافت «حلس» وفى الخلفية أصوات صواريخ تنفجر من حولها، أن جميع سكان غزة يرون الموت فى كل لحظة، وهى تسمع الآن أصوات الصواريخ ولا تعلم أين ستسقط، هذا بخلاف الأدخنة السامة الناجمة عن القنابل.

وذكرت أن منزل جيرانها تعرض للقصف منذ ساعات، وأصبحت هناك العشرات تحت الأنقاض، بجانب وجود ٣٠٠ جثة تحت أنقاض المستشفى الذى قصفه الاحتلال.

وتابعت: «الواقع مرير، أصبحت الأسر تجتمع فى مكان واحد، كل عائلة بها أكثر من ١٠٠ أو ٢٠٠ شخص بداية من الجد حتى أصغر حفيد، تجتمع حتى يموتوا معًا ولا يقهر فيهم أحد، الكل يجتمع حتى يتغلبوا على الخوف ويطمئن الأطفال المنهارون بسبب أصوات الصواريخ والقصف مع شدة الظلام جراء انقطاع الكهرباء، أصعب الساعات تمر علينا هى ساعات الليل لم نعد ندرك هل نستيقظ مرة أخرى أم لا».

وأشارت إلى أن المأوى أصبح متكدسًا جراء نزوح عشرات الأهالى من غزة ومدن الشمال، مع استمرار قطع المياه والكهرباء والغاز، قائلة: «الوضع أصبح كارثيًا، خاصة أن هناك من أصيب بالجدرى، وهو مرض سهل العدوى والانتشار، هذا بجانب مرضى السكر، السرطان، الكلى»، محذرة من انتشار الأوبئة والأمراض.

وقالت بدموع منهمرة: «أنقذونا، وصلوا صوتنا للعالم، احكيلهم عنا يمكن ما يطلع علينا نهار جديد، عرفوهم كيف أبادتنا إسرائيل، كيف قتلت النساء والأطفال الرضع بدم بارد أمام العالم كله، هذا لا دين ولا أخلاق ولا قوانين ولا أى لغة بالعالم تقدر توصف ما نمر به الآن نحن مدمرون، أموات على قيد الحياة».

ماهر صافى:نُعوِّل على جهود مصر فى إيقاف العدوان

قال الباحث السياسى الفلسطينى الدكتور ماهر صافى، إن وتيرة العدوان الإسرائيلى تزداد، وكل دقيقة تمر يسقط فيها شهداء وجرحى بالعشرات فى غزة، حيث سقط الآن أكثر من ٣٥٠٠ شهيد وما يزيد على ١١ ألف جريح، الوضع كارثى فى كل قطاع غزة.

وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل فى غزة إبادة لكل الفلسطينيين وتصفية للقضية الفلسطينية وانتقامًا لهزيمتها على يد المقاومة.

وقال إنهم يدعون مصر الشقيقة للتدخل الفورى من أجل رفع آلة القتل الهمجى عن الشعب الفلسطينى، كما يطالبون المجتمع الدولى بوقف الانتهاكات والمجازر التى يتعرض لها الفلسطينيون فى غزة.

عاكف المصرى: الاحتلال يستقبل رئيس أمريكا بمجزرة بشعة

ندد عاكف المصرى، المفوض العام للعشائر الفلسطينية، بالمجازر التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى، خاصة مجزرة مستشفى المعمدانى البشعة، التى استشهد فيها مئات المواطنين.

وقال إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية على مسمع ومرأى من العالم، وها هى دولة الكيان تستقبل رئيس أمريكا بايدن بمجزرة بشعة تجاوزت فيها كل الخطوط الحمراء.

ووجه انتقادات حادة للمجتمع الدولى الذى يقف موقف الصامت إزاء الانتهاكات والمجازر التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى من الاحتلال الإسرائيلى، متسائلًا: «أين حقوق الإنسان، تسفك دماء الأطفال والنساء الحوامل فى الأرض، يقتل الطبيب والمسعف والجريح.. أين هى وسيارات الإسعاف يتم تدميرها.. أين هم المتشدقون باسم حقوق الإنسان، أمام الإبادة الجماعية التى تحدث؟».

وأكد أن الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال ليست بجديدة، لكن المستغرب أن تظل هذه الانتهاكات طوال ٧٦ عامًا أمام صمت دولى.

وليد العوض: على كل أحرار العالم إدانة المذبحة وحرب الإبادة الشاملة

قال وليد العوض، عضو المكتب السياسى لحزب الشعب الفلسطينى، إن المذبحة المروعة التى اقترفها الاحتلال فى المستشفى الأهلى المعمدانى فى مدينة غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من ٥٠٠ شهيد ومئات الجرحى، وتمثل جريمة إبادة جماعية نفذها الاحتلال، وهى تعبير واضح على فاشيته وعزمه على ارتكاب مزيد من المذابح بحق شعبنا الفلسطينى.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين يتحملون المسئولية الكاملة عن هذه المذبحة وحرب الإبادة.

وتوجه بشكل خاص للشعوب العربية ولكل الأحرار فى العالم، برسالة لإدانة هذه المذبحة وحرب الإبادة الشاملة، محييًا الشعوب الحرة التى خرجت للشوارع فى مختلف العواصم لإدانة المذبحة، داعيًا لمواصلة رفع الصوت فى رفض العدوان الفاشى وحرب الإبادة المتواصلة التى يقترفها الاحتلال الصهيونى والضغط على حكوماتهم لوقف هذه المذابحخلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أمس