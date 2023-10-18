الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين هريدى: كلمة الرئيس السيسى عن القضية الفلسطينية صريحة وصادرة من القلب

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه تابع حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس كانت قوية وصريحة وصادرة من القلب ليست فيها حسابات سياسية، حيث أعرب السيسي من خلال كلامه عن مشاعر الشعب المصري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن كلمة الرئيس السيسي عكست وجسدت مشاعر السواد الأعظم من الشعب المصري تجاه العدوان المباشر على غزة وتداعياته، منوهًا بأن الرئيس أوضح بمنتهى القوة والهدوء المبادئ التي يستند إليها الموقف المصري في التعامل مع هذا العدوان.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر دولة قوية، وإذا سمحت الظروف بخروج المصريين في مظاهرات لخرج الملايين من المصريين ليعلنوا عن معارضتهم للتهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى صحراء سيناء.

وتابع: "الرئيس السيسي أشار إلى أن تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء يعني تقويض القضية الفلسطينية، وأن مصر لن تقبل بهذا".

وأشار إلى أن مصر سبق وأن وافقت على اقتراح إنشاء دولة فلسطينية ذات تسليح محدود على حدود 1967، ولو أخذ بهذا الاقتراح لما كان الشرق الأوسط الآن على حافة الهاوية.

 مجلس الشيوخ يؤيد الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي ودعم الشعب الفلسطيني

السفير حسين هريدي عبد الفتاح السيسي المستشار الألماني سارة حازم طه تهجير سكان قطاع غزة صحراء سيناء

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