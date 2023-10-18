برلمانى: المصريون فى حالة اصطفاف عسكرى خلف الرئيس السيسى

علق النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك محاولة لتصدير المشكلة إلى مصر ومحاولة جعل أرض سيناء أرض معارك مرة أخرى، ولكن هذه فكرة ساذجة تنسف القضية الفلسطينية.

وأضاف أن المصريين في كافة ميادين الجمهورية يعبرون عن تضامنهم وتأييدهم لموقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض تهجير الفلسطينيين ونقل المشكلة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن المصريين في حالة اصطفاف عسكري خلف الرئيس السيسي، وكلهم جاهزون لإثبات موقفهم وإعلانه للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد.