تقدم مصري في بطولة كأس العالم لناشئي الشطرنج بشرم الشيخ

اختتمت منافسات الجولة الثالثة لبطولة العالم لناشئي الشطرنج المقامة فى شرم الشيخ في الفترة من 15 اكتوبر حتى 27 من الشهر نفسه وذلك تحت رعاية الاتحاد الدولى برئاسة أكاكي إشفيلي والاتحاد المصرى للشطرنج ورئيسه الدكتور هشام الجندي مدير البطولة.

يأتى هذا فى الوقت الذى يهدف فيه الاتحاد الدولي للشطرنج إلى رفع نسبة ممارسات الإناث والبنات من 15% حاليًا إلى 25% بعد أن لاحظ "ذكورية" لعبة الشطرنج في الفترة الأخيرة وفي إطار التطور العالمي وخطة التنمية المستدامة 2030 التي تتوافق مع توجه الدولة المصرية.

جاءت المنافسات فى البطولة كالتالى:-

تحت ١٢ سنة حصل 20 لاعبًا على العلامة الكاملة بواقع 4 نقاط من المباراتين كما تقلص العدد إلى 10 لاعبين ليحصلوا على الدرجات الكاملة بواقع 6 نقاط من ثلاثة مباريات ويعتبر اللاعب المصري أدهم حسام أبرز المشاركين المصرين برصيد 1.5 نقطة من مباراتين.

كما حصد 9 لاعبين على 6 درجات وذلك تحت 10 سنوات أولاد أبرزهم المصري محمود الصردي، ومن المتوقع أن يحصد ميدالية أو يصل لأحد المراكز الخمسة الأوائل على أقل تقدير، فيما حصدت 6 بنات على 6 نقاط كاملة تحت 12 عامًا ومن أبرز هذه المنافسات المصرية بسملة محمد وعمر الـ 10 سنوات استمرت 8 بنات على الصدارة برصيد 6 نقاط ولعمر ال 8 سنوات اعتلت القمة 9 بنات برصيد الست نقاط ومن أبرز المصريات غيداء محمد أحمد.

من جانبه، أكد محمود زويل المستشار الإعلامي للبطولة بان الحدث الرياضي يلقى اهتمام القيادة السياسية، وتم تذليل كافة العقابات وتوفير الاستعدادات الكافية للحدث العالمي من قبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي لم يدخر جهدًا لانجاح البطولة، التي تستقبل عدد كبير من اللاعبين والضيوف من معظم دول العالم.