المصري البورسعيدي يعلن دعمه للقضية الفلسطينية

أكد النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، دعمه للقضية الفلسطينية، وما يعانيه الشعب الشقيق من عدوان إسرائيلي متواصل.

ونشر نادي المصري بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، جاء فيه: "يتابع النادي المصري بمزيد من القلق تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف: "النادي المصري إذ يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، كموقف ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية، فإنه ينتهز هذه المناسبة لتحية صمود الشعب الفلسطيني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".