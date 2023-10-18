الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"يسقط قتلة الأطفال".. أهالى الشرقية يطالبون بطرد السفير الإسرائيلى

مظاهرات لدعم القضية
مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية

طالب أهالى الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسى بطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة، مستنكرين ما فعله جيش الاحتلال فى حق المدنيين العُزّل، مرددين هتافات منددة باستهداف مستشفى الأهلي المعمداني: "الشعب يريد طرد السفير.. يسقط قتلة الأطفال".

وقام المتضامنون بحرق ودهس علم الاحتلال وسط هتافات غاضبة، بمشاركة طوائف الشعب والأطفال والأمهات.

وتوافد رجال الدين الإسلامى والمسيحى بـ المحافظة على ساحة الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية، والتضامن مع قرارات الرئيس السيسى تجاه تداعيات القضية، في تظاهرة كبيرة وتجمع أهالي المحافظة.

وتوافد رجال الأزهر والأوقاف ورجال الكنيسة وسط طوائف الشعب، للتأكيد على دعم ومبتركة قرارات الرئيس، والتى تهدف لحماية مصر من الدخول فى صراع البلاد فى غنى عنه هذه الفترة.

الرئيس السيسي السفير الإسرائيلي مصر الأطفال الشعب

مواد متعلقة

أهالى الشرقية ينظمون وقفة تضامنية مع قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بالشرقية

محافظ الشرقية يزور مدارس قرية الزوامل ويحيل المقصرين في العمل للتحقيق

أسماء الفائزين في مسابقة تنمية الوعى السياحي بالشرقية

محافظ الشرقية يشيد بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية

محافظ الشرقية يُنيب "عبدالمعطي" للمشاركة في ندوة برنامج "المرأة تقود"

محافظ الشرقية يلتقي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية

102 محضر حرق قش أرز في الشرقية

الأكثر قراءة

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد قرار الأمم المتحدة يإدانة "حماس"

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسى إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين