"يسقط قتلة الأطفال".. أهالى الشرقية يطالبون بطرد السفير الإسرائيلى

طالب أهالى الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسى بطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة، مستنكرين ما فعله جيش الاحتلال فى حق المدنيين العُزّل، مرددين هتافات منددة باستهداف مستشفى الأهلي المعمداني: "الشعب يريد طرد السفير.. يسقط قتلة الأطفال".

وقام المتضامنون بحرق ودهس علم الاحتلال وسط هتافات غاضبة، بمشاركة طوائف الشعب والأطفال والأمهات.

وتوافد رجال الدين الإسلامى والمسيحى بـ المحافظة على ساحة الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية، والتضامن مع قرارات الرئيس السيسى تجاه تداعيات القضية، في تظاهرة كبيرة وتجمع أهالي المحافظة.

وتوافد رجال الأزهر والأوقاف ورجال الكنيسة وسط طوائف الشعب، للتأكيد على دعم ومبتركة قرارات الرئيس، والتى تهدف لحماية مصر من الدخول فى صراع البلاد فى غنى عنه هذه الفترة.