سمير فرج: مصر قلب العالم العربى وهى من تحرك الأحداث

علق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، علي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي أكد أنه لن يتم السماح بعبور الرعايا الأجانب إلا بعد السماح بعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف أن هذا القرار من الرئيس قد يكلف مصر الكثير، موضحًا أن كل طلاب مصر سعيدة بقرارات الرئيس السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن جموع المصريين متعاطفون مع ما يحدث في غزة.

وأشار إلى أن الجينات الوطنية للشعب المصري مستيقظة، موضحًا أن مصر استقبلت عددا كبيرا من وزراء العالم بعد أحداث غزة، لأن مصر قلب العالم العربي وهي من تحرك الأحداث.

وأوضح أن قوة مصر كبيرة على المستوى الإقليمى، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد للمستشار الألماني اليوم علي قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأن مصر ستظل داعمة للفلسطينيين، متابعًا: "خروج المصريين اليوم في الشوارع يؤكد أن فلسطين في قلب كل مواطن مصر ولن تموت القضية الفلسطينية".