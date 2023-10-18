الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى البحيرة: نؤيد الرئيس السيسى فى قراراته تجاه القضية الفلسطينية

أهالي محافظة البحيرة
أهالي محافظة البحيرة يدعمون القضية الفلسطينية

خرج الآلاف من طلاب محافظة البحيرة، للتظاهر بالميادين من أجل تأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى جميع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية فى ظل الاعتداءات الغاشمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني الشقيق، والتى اشتدت حدتها أمس خلال القصف العشوائي على المستشفى الفلسطينية، والتى وصفوها بالإبادة الجماعية للأطفال والرجال والنساء دون تفرقة ولا رحمة.

وأعرب أهالى محافظة البحيرة أنهم على أتم استعداد للاستمرار فى التظاهر فى جميع الميادين لتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتعبير عن الرفض الكامل لهذه الانتهاكات الإسرائيلية ضد إخواننا في فلسطين الرفض التام لجميع الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني.

ومن جانبها؛ قالت إنجى معوض طالبة بالصف الثالث الثانوى، إنها خرجت للتظاهر لرفض جميع الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني الشقيق، والتى تمت تحت نظر العالم أجمع دون رحمة ولا إنسانية لهذا الشعب الذى لا حول له ولا قوة واشتدت هذه الاعتداءات  بالقصف العنيف بلا رحمة للمستشفى الأمر الذى أدى إلى استشهاد الصغير والكبير من الأطفال والرجال والنساء.


كما أكدت على دعمها للموقف الذي اتخذته الدولة المصرية برئاسة الرئيس الفتاح السيسي عن رفض التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها سكان قطاع غزة إلى مغادرة المنطقة، وتهجير السكان لشبه جزيرة سيناء في مصر، مؤكدة أن مصر دولة ذات سيادة، ولن تسمح بالمساس بأمنها وحدودها.

تظاهر جامعة دمنهور 

كما أشارت الطالبة شروق هويدى الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم مساحة بجامعة دمنهور، إلى أنها قررت النزول إلى ميدان جلال قريطم بصحبة زميلاتها بالجامعة من أجل تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنزول إلى الشوارع والميادين وذلك من أجل المساهمة في التعبير عن رفض الانتهاكات الإسرائيلية ضد إخواننا في فلسطين، مشيرة إلى أنها قررت التبرع بجزء من المصروف لصالح أهالي فلسطين وسوف تتواصل مع زميلاتها من أجل المساهمة فى تبرعهم لصالح الشعب الفلسطيني والتعبير عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني في  محنتهم.


واحتشد العديد من منتسبى الجامعة وأطلقوا هتافات «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«يا فلسطين يا فلسطين.. إحنا معاكي ليوم الدين»،و«الله يا الله قف بجانب فلسطين»، و«يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى ليوم الدين »، وتوافد المواطنين بميدان جلال قريطم "دوران الإستاد"  للمشاركة بالوقفة التضامنية دعمًا للقضية الفلسطينية، ودعم القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات للحفاظ علي الأمن القومي المصري.

مظاهرة تايد للسيسى القضية الفلسطنية إدانة انتهاكات الاحتلال محافظة البحيرة جامعة دمنهور ميدان جلال قريطم

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