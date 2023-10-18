الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها محركات البحث.. ما هي صحراء النقب؟

صحراء النقب
صحراء النقب

ارتفعت معدلات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية عن صحراء النقب، بعد اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الخاضعة لسيطرة إسرائيل بدلًا من تهجيرهم إلى سيناء أو أي مكان آخر، وفي السطور التالية ينشر "الدستور" أبرز المعلومات عنها

آين تقع صحراء النقب؟

صحراء النقب تقع في الجزء الجنوبي الغربي لإسرائيل وفلسطين ونصف سكانها من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948، وتمتد عبر جزء من إسرائيل والأردن ومصر، وتشتهر بتضاريسها الصحراوية الشاسعة والتضاريس الجبلية والوديان العميقة، وتعد صحراء النقب موطنًا للعديد من القبائل البدوية وتحظى بأهمية بيئية وثقافية كبيرة في المنطقة، ومساحتها تبلغ نحو 14 ألف كيلو متر مربع. 

ما سبب تسمية النقب بهذا الاسم؟

 “النقب” هو اسم عربي يستخدم لوصف المنطقة الجغرافية الواقعة في الجنوب الغربي من فلسطين وشمال غرب الأردن وشمال شرق مصر التي تمتد فيها صحراء النقب. 

ويُعتقد أن تسمية صحراء النقب جاءت من كلمة "نقب" في اللغة العربية، والتي تعني "الانحدار" أو "الهبوط"، ويُشير هذا الاسم إلى التضاريس الوعرة والهضاب المنحدرة التي تميز المنطقة، حيث تتميز بتضاريس متنوعة من الجبال والوديان والسهول الصحراوية.

صحراء النقب.. عدد سكانها وأبرز قبائلها

معلومات عن صحراء النقب

صحراء النقب هي إحدى أكبر الصحاري في الشرق الأوسط، وتمتد عبر جنوب إسرائيل والأردن ومصر، حيث تتميز صحراء النقب بتضاريسها المتنوعة، حيث تتضمن جبالًا ووديانًا وسهولًا صحراوية. تعد الهضاب الجبلية الشاهقة في المنطقة الوسطى من أهم معالمها.

ويسود في صحراء النقب مناخ صحراوي، حيث يتراوح متوسط درجات الحرارة بين 20-30 درجة مئوية في، وتعد صحراء النقب موطنًا للعديد من القبائل البدوية، وتتميز بتاريخ وثقافة غنية وتحتوي صحراء النقب على مجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات المتكيفة مع ظروفها.

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