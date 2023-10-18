الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

بادين
بادين

قال الرئيس الأمريكي جو بادين، إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا هم حماس، مشيرًا إلى أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن حركة حماس تستخدم الأبرياء والعائلات في غزة كدروع بشرية، كما أنها تستخدم مراكز الإيواء لتخزين أسلحتها ومعداتها وتستخدم المنازل والمساكن لذلك، مشيرًا إلى أن العائلات الفلسطينية عانت كثيرًا والعالم برمته جراء ما حدث  ونحن حزينون بما حدث من ضحايا أمس في المستشفى بغزة.

وتابع: “ما حدث كان ذلك بسبب صاروخ أطلق من غزة، والولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الأبرياء خلال فترات الأزمات” معلنًا عن حزنه على ما حدث أمس.

الفلسطينيين حركة حماس الشعب الفلسطيني غزة

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