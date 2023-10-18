الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشعب الجمهوري" يعلن دعمه الكامل للموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية

حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى

أكد حزب الشعب الجمهورى دعمه الكامل للموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية والذى يعبر عن ضمير الأمة العربية.

وشدد الحزب على تضامنه وتأييده لما تضمنه الموقف المصرى من المطالبة بإجراءات عاجلة وحاسمة، وأبرزها الموقف الفوري للعمليات العسكرية واستهداف الفلسطينيين المدنيين، سرعة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة، وارتكاز حل القضية الفلسطينية على حل الدولتين طبقا للمرجعيات الدولية.

وأكد الحزب على رفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريا وأنه يدفع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، ووقف التصعيد العسكرى فى قطاع غزة لتجنب  تداعيات خطيرة وجسيمة لهذا العمل على السلم والأمن الدوليين.
 

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