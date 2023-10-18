الانتهاكات تتواصل.. "المالكي": إسرائيل تقتل طفلًا كل 15 دقيقة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه يجب رفض الحجة المفلسة أخلاقيًا وقانونيًا بالدفاع عن النفس التي تبرر لإسرائيل ارتكاب الفظائع، مؤكدًا أن غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة.

وأضاف “المالكي” خلال كلمته، اليوم الأربعاء، بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن إسرائيل فرضت حصارًا محكمًا على قطاع غزة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار إلى أن إسرائيل تقتل طفلًا فلسطينيًا كل 15 دقيقة، موضحًا أن مهاجمة وقتل المدنيين بمنازلهم واستهداف المستشفيات على مدار 75 عامًا أعمال غير قانونية.

وتابع: “إسرائيل شردت مليون فلسطيني في أسبوع واحد وتستمر في تجويع من شردتهم من بيوتهم، مشددًا على أن الفلسطينيين يُذبحون دون عقاب”.

ومساء الثلاثاء، ارتقى نحو 500 شهيد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وكان هؤلاء الشهداء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.