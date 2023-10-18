الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عمرو العراقي: الكتابة بدون نقاط هي الأصعب على الخوارزميات

عمرو العراقي
عمرو العراقي

في ظل الرقابة المتزايدة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى، لجأ العديد من المستخدمين إلى طرق مبتكرة للتهرب من هذه الرقابة والتعبير عن آرائهم بحرية.

ومن أبرز الطرق المستخدمة حالياً، الكتابة بالحروف العربية من دون نقاط، فالكتابة بهذه الطريقة تجعل من الصعب على خوارزميات الذكاء الاصطناعي فهم النص وتصنيفه تلقائيًا إلى "محتوى مسموح" أو "محتوى محظور"، ما يتيح فرصة للمستخدمين للتعبير عن آرائهم دون رقيب.

إلا أن البعض يرى أن هذه الحيلة قد لا تفيد لفترة طويلة، حيث من المتوقع أن تطور الشركات خوارزمياتها للتعامل مع مثل هذا النوع من المحتوى، إذًا نحن أمام سباق تكنولوجي بين مستخدمي وسائل التواصل والقائمين عليها يبدو أنه سيستمر مستقبلاً.

وفي هذا السياق، قال عمرو العراقى، نائب رئيس محور «التواصل المجتمعى» فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه في هذا العصر، باتت منصات التواصل الاجتماعي لا تعمل وفقًا لتفضيلات أو اتجاهات الأصدقاء الذين نحاط بهم، بل تعتمد على الخوارزميات لتقديم المحتوى والمعلومات -خوارزميات تحكم ما نراه وما لا نراه على هذه المنصات- وفقًا لما تعتبره مناسبًا لنا، ومع ذلك، يُلاحظ أن الخوارزميات ليست محايدة بل تنعكس فيها انحيازات المجتمع الغربي، وذلك من خلال تصنيفها لمفاهيم مثل المقاومة على أنها أعمال إرهابية، في حين تُصوّر الاحتلال بأنه عملية دفاع عن النفس، هذا يعني أن الخوارزميات تعتمد على اتجاهات مؤسساتية غربية في تحديد ما يعتبر مناسبًا ضمن قواعد المجتمع الافتراضي.

وأضاف "العراقي"، أن هناك شواهد كثيرة، حيث حاول البعض اللجوء إلى الحيل لخداع الخوارزميات، عبر إضافة علامات الترقيم بين حروف الكلمة الواحدة أو اضافة المسافات الزائدة في غير محلها (ق*تل/ غ زة/ فلس؟طين)، لكن الخورازميات تعرف كل هذه الحيل البسيطة، حيث تسبق عملية معالجة النصوص عملية تهيئة النص والتي تشمل حذف الرموز والمسافات واسترجاع الكلمة لأصلها في اللغة مع حذف الحروف المضافة إليها، وكلما اتخذت الحيلة نمط أصعب استهلكت الخوارزميات الكثير من الوقت لاكتشاف الأمر، مثلا استبدال أحد أحرف الكلمة المراد تشفيرها برمز من لغة تانية (غZة)، سوف ينتج عنه تشويه في الكلمة بعد حذف الحروف باللغة اللاتينية مثلا.

وأشار إلى أن الكتابة بالرسم العربي، حيث تظهر الحروف من دون نقاط (ڡلسطىں سٮٮٮصر) هي الحيلة الأصعب لأن الخوارزميات قد تمرنت على الأحرف المنقوطة وقد يحتاج فهمها للأحراف من دون نقطة لوقت إضافي للتعلم، حيلة أخرى وهي الأفضل بالنسبة لي هي تشفير الرسالة بالتعديل في هيكل الجملة، كان تأتي الرسالة المراد إيصالها في الكلمة الأولى من كل فقرة أو بالكلمات التي تأتي على بداية الجمل.

خوارزميات الكتابة بدون نقاط الرسم العربي القديم عمرو العراقي منصات التواصل الاجتماعي

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