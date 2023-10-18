الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قصف مستشفى المعمداني في غزة إجرام إسرائيلي متعمد

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أعرب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام واستيائه للمجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، ما أسفر عن استشهاد مئات المدنيين والمرضى، مؤكدا أنها جريمة حرب كاملة وتؤكد أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتدفع بالمنطقة كلها لكارثة.

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الرئيس البرازيلى: الهجوم على مستشفى المعمدانى فى غزة مأساة "غير مبررة"

جريمة حرب ضد المدنيين الفلسطينيين العزل

وقال القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب وانتهاك فاضح لكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، وإنه لا يضرب حماس أو المقاومة الفلسطينية ولكنه يقتل المدنيين والعزل والمرضى ويرتكب أبشع الجرائم التي فاقت التصور، ولا بد من تحرك عربي ودولي قوي لوقف آلة الحرب الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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إدانات عربية وعالمية لمجزرة مستشفى "المعمداني" بغزة

الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي فى قتل الأبرياء 

واعتبر عضو مجلس الشوخ، الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي فى التخطيط لتلك الجرائم، لصمتها أمام ما يحدث واعتبار هذه الانتهاات والجرائم ضمن حق الدفاع عن النفس، مطالبا بتحركات سياسية عربية ودولية على أعلى مستوى لوقف الحرب.

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"القاهرة الإخبارية": غارات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى ناصر بخان يونس

انتهاكات صارخة للقانون الدولي

واعتبر نائب الشيوخ القصف الإسرائيلي الهمجي والمتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية. مطالبا إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، مشددا على أنها تخطت كل الخطوط الحمراء دوليا وإنسانيا.

واختتم النائب عمرو القماطي بالدعوة لإقامة دعاوى قضائية دولية من كافة الهيئات والمؤسسات وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كل الساحات، وفضح جرائمهم السافرة ووضع نهاية لكل هذا بإعادة تفعيل الحل السياسي للقضية الفلسطينية، مشيدا بقرار إلغاء القمة الرباعية في الأردن والتحضير لقمة القاهرة للسلام السبت المقبل.

النائب عمرو القماطي جرائم الاحتلال القضية الفلسطينية مجزرة مستشفى المعمداني الفلسطينيين العزل

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