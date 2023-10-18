عمانيون يحاصرون مقر السفارة الإسرائيلية في مسقط

حاصر المئات من مواطني سلطنة عمان، مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة العمانية مسقط، وسط هتاف جماهيري “الله أكبر”، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وفي مصر، ندد طلاب الجامعة الأمريكية، بالاعتداءات على الشعب الفلسطيني، لإعلانهم تأييد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواقفه الشجاعة من القضية الفلسطينية، وإعلان رفضه تهجير أهل غزة إلى سيناء، معتبرًا إياه مرفوضًا رفضًا تامًا.

وانتفضت عدة جامعات مصرية، معلنة تأييد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواقفه الشجاعة من القضية الفلسطينية، وإعلان رفضه تهجير أهل غزة إلى سيناء، معتبرًا إياه مرفوضًا رفضًا تامًا.

واستنكر الطلاب وأساتذة الجامعات ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة عقب قصف مستشفى المعمداني، أمس، الذي أسفر عن مئات الشهداء والمصابين الفلسطينيين.