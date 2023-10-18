الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر الحديثة" يثمن موقف الرئيس السيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية

قيادات حزب مصر الحديثة
قيادات حزب مصر الحديثة

أعرب حزب مصر الحديثة عن إدانته واستنكاره الشديدين للجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. 

وقال الحزب: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.

وأضاف الحزب في بيان له، إن هذا العمل الإجرامي يظهر حقيقة الوجه العدواني والإرهابي للاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يراعي أي قيم أخلاقية أو إنسانية.

الموقف الحازم والمسؤول للرئيس السيسي في التعامل مع هذه الأزمة

وأثنى حزب مصر الحديثة على الموقف الحازم والمسؤول للرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الأزمة، والذي يعكس التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية ورفض عملية التهجير خارج غزة لأنه يعنى تصفية القضية الفلسطينية.

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وأشاد الحزب بالجهود المصرية في التواصل مع جميع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع وإحلال السلام والأمن في المنطقة.

حفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

كما ونثمن أيضًا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر على كافة المستويات لوقف التصعيد والعنف في المنطقة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق تهدئة شاملة ودائمة، تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابع الحزب، نؤكد أن مصر هي صوت الحكمة والعقل في المنطقة، وأن رؤية الرئيس السيسي هي رؤية استباقية وشجاعة تهدف إلى حماية أمن مصر والأمة العربية، وألا تتخلى عن قضية فلسطين، التي هي قضية العرب وقضية القضايا.

وأكد الحزب في بيانه تضامنه التام مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف هذه المجزرة، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، وحماية المدنيين الأبرياء. كما ندعو جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر إلى التحرك بكل السبل المتاحة للتضامن مع غزة.

وشدد مصر الحديثة أنه سيظل دائما إلى جانب شعب فلسطين في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس."

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