حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تؤيد قرارات القيادة السياسية بشأن فلسطين

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المستمرة حفاظًا على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظًا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

وترفض الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كل الفروض والتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، لكونها مخالفة للقواعد القانون الدولي الانساني، ومن ثم نقل مسرح العمليات إلى الأراضي المصرية لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضي المصرية وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.

كما تدعو الحملة العالم بأسره، وبخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ، للضغط على أطراف الصراع للتهدئة، والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل في قطاع غزة الجريح.

كما ترفض السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين، ونجدد الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلّا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم، واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية، داعية الحملة أن يحفظ الله مصر وشعبها وأرضها.