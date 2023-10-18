الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تؤيد قرارات القيادة السياسية بشأن فلسطين

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المستمرة حفاظًا على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظًا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

وترفض الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كل الفروض والتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، لكونها مخالفة للقواعد القانون الدولي الانساني، ومن ثم نقل مسرح العمليات إلى الأراضي المصرية لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضي المصرية وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.

كما تدعو الحملة العالم بأسره، وبخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ، للضغط على أطراف الصراع للتهدئة، والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل في قطاع غزة الجريح.

كما ترفض السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين، ونجدد الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلّا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم، واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية، داعية الحملة أن يحفظ الله مصر وشعبها وأرضها.

مصر القيادة السياسية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فلسطين غزة

مواد متعلقة

شباب "البرنامج الرئاسي" يؤيد موقف الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين

الوطنية للتدريب تؤيد وتدعم موقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين

متطوعو "حياة كريمة": معتصمون أمام معبر رفح حتى إدخال المساعدات إلى غزة

"منتدي شباب العالم": نؤيد موقف الدولة الداعم لحقوق القضية الفلسطينية

"المركز المصري للدراسات" يعلن تأييده لموقف الرئيس السيسي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

"حياة كريمة" تُؤيد قرارات الرئيس السيسى بشأن غزة وتقرر الاعتصام أمام معبر رفح

التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم وقفة احتجاجية بـ"الملابس السوداء" دعمًا لغزة

"التحالف الوطنى" يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى بقصف المستشفى المعمدانى بغزة

الأكثر قراءة

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس