رواد السوشيال ميديا لعمرو دياب بعد دعمه القضية الفلسطينية: هضبة حقيقي

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور والصورة التي غيرها الفنان عمرو دياب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض لقصف على يد قوات الجيش الإسرائيلي.

ووصف رواد السوشيال ميديا الفنان عمرو دياب بالهضبة الحقيقي، فيما دعا عدد كبير لأهل غزة بالخلاص والأمن والأمان بعيدًا عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقهم.

أعلن النجم عمرو دياب دعمه للشعب الفلسطيني وقضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث غير صورة بروفايل صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي سواء “فيسبوك” أو موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، واضعًا علم فلسطين، ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الأحداث في غزة وفلسطين، خاصةً بعد قصف مستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنان عمرو دياب مع تغييره صورة الحساب الرسمي الخاص به تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض للظلم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.