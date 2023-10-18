الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رواد السوشيال ميديا لعمرو دياب بعد دعمه القضية الفلسطينية: هضبة حقيقي

عمرو دياب
عمرو دياب

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور والصورة التي غيرها الفنان عمرو دياب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض لقصف على يد قوات الجيش الإسرائيلي.

ووصف رواد السوشيال ميديا الفنان عمرو دياب بالهضبة الحقيقي، فيما دعا عدد كبير لأهل غزة بالخلاص والأمن والأمان بعيدًا عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقهم.

أعلن النجم عمرو دياب دعمه للشعب الفلسطيني وقضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث غير صورة بروفايل صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي سواء “فيسبوك” أو موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، واضعًا علم فلسطين، ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الأحداث في غزة وفلسطين، خاصةً بعد قصف مستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنان عمرو دياب مع تغييره صورة الحساب الرسمي الخاص به تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض للظلم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الفنان عمرو دياب عمرو دياب القضية الفلسطينية فلسطين دعم الفلسطينيين

الأكثر قراءة

4 أدلة تفنذ الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا تضامنًا مع فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

4 أدلة تفنذ الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟