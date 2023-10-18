صرخة الغضب والتضامن تدوى فى ساحات الجامعة الأمريكية بالقاهرة

صرخة الغضب والتضامن.. مظاهرات الجامعة الأمريكية بالقاهرة تندد بالاعتداءات الصهيونية علي قطاع غزة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لمظاهرات حاشدة لطلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الساعات الماضية تنديدًا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعكس هذه المظاهرات صوت الطلاب والمجتمع الجامعي المصري، الذي يعبر عن غضبه واستنكاره تجاه ما يحدث ويتعرض له الفلسطينيون.

وردد المتظاهرون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "فلسطين عربية" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، رافعين العلم الفلسطيني.

مظاهرات الجامعة الأمريكية بالقاهرة

وتُعَدّ مظاهرات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة مثالًا حيًا على قوة التضامن والصوت الموحّد في مواجهة الظلم، ورفض الطلاب الاستبداد والقمع يعكس إصرارهم على نشر الوعي والتغيير.

إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتس، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.