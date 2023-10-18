حزب "الإصلاح والنهضة" يشيد بكلمة الرئيس السيسي: موقف واضح من القضية الفلسطينية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الموقف المصري الواضح والصريح القوي والمؤازر للقضية الفلسطينية، مستوعب للأمن القومي المصري بمسؤولية شديدة وتاريخية، مؤكدا أن الشعب المصري خلف قيادته.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المساعدات الإنسانية في أكبر طابور يمكن أن يراه أحد في العالم، ومتعطل عبوره حاليا بسبب القصف المستمر، وهناك حسم ووضوح ورؤية واضحة كانت عند الرئيس من البداية.

وتابع: "الإسرائيليين عايزين يهجروا الفلسطينيين، ولا بد للشعب المصري وكل أطيافه أن تلتف حول القيادة السياسية في مشهد تاريخي لم ير العالم مثله، وإذا أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بأي شيء يريده؛ سنجد عشرات الملايين من المصريين يتحركون".

رئيس الحزب: الشعب لدية ثقة كبيرة في الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

وتابع رئيس الحزب، أن الشعب لدية ثقة كبيرة في الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، وهي العمود الفقري للأمة العربية والإسلامية، وهو رئيس بطل وشجاع وحكيم".