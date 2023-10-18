الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم يتابع تعاقدات المعلمين الجدد ويوجه بحل مشاكلهم

وزير التعليم
وزير التعليم

تبدأ المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية اليوم أولى خطوات التعاقد مع المعلمين الجدد من الـ30 ألف معلم.
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وجه بعمل تقارير يومية عن آخر المستجدات فى التعاقد كما وجه بحل كافة المشكلات الخاصة بالمعلمين أثناء التعاقد.
وقالت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

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وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

كما حرصت الوزارة على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الجهة المعنية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حاليًا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وأوضحت الوزارة، أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكل المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وناشدت الوزارة كل المعلمين المتقدمين للمسابقة ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الإجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

برامج تأهيل المعلمين الجدد برنامج تأهيل المعلمين الجدد المعلمين الجدد - أهم مؤشرات الاستدامة المالية رابط التقديم في مسابقة المعلمين

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