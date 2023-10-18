"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، باستقالات في هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" لمساهمتها في قصف مستشفى المعمداني.

جاء ذلك بعد أن قدمت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، معلومات وتقارير صحفية كاذبة وغير دقيقة حول وجود أنفاق لحركة حماس أسفل المدارس والمستشفيات وهو ما دفع الاحتلال الإسرائيلى إلى قصف مستشفى المعمدانى، الذى كان يحتمى فيه العزل والأطفال والنساء والمرضى.

وهو الأمر الذي آثار حالة من الاستياء والغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد شبكة “بي بي سي”، بعد تناولها تلك التقارير الصحفية الكاذبة.