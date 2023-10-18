الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بالشرقية

تركيب الانترلوك
تركيب الانترلوك

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق، والتي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

وقدم شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق شرحًا تفصيليا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 13 ألف متر تقريبا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء تركيب بلاط الانترلوك

وأضاف رئيس حي ثان أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة انهاء تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة لافتًا إلى أنه تم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

 كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

رؤساء المراكز والمدن والأحياء خطة التطوير والتجميل رفع كفاءة أعمال الرصف رئيس حي ثان الزقازيق تركيب بلاط الأنترلوك

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