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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الحكم على المتهمين بقتل 8 متهمين في "مذبحة الأرض" بالفيوم

الحكم على المتهمين
الحكم على المتهمين بقتل 8من أبناء عمومتهم بالحبس لمدة 7سنوات

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، بالسجن 7 سنوات والتزامتهم المصاريف الجنائية، على المتهمين كريم.س.م، ومحمود.ق.م وآخرين في قضية قتل أبناء عمومتهم الثمانية وإصابة آخرين بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية بقرية العجميين التابعة لمركز شرطة إبشواي.

وأصدر هيئة المحكمة حكمها، برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل الواقعة


عندما تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من مركز شرطة أبشواي بورود أنباء عن إلقاء 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 41 آخرون، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بقرية العجميين بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 اغسطس لعام 2020، واستخدمت فيها الأسلحة النارية، بينما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة.

كردون أمني


وفرضت أجهزة الأمن، كردونا أمنيا داخل القرية للفصل بين أطراف المشاجرة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة للتحقيق.


أسفرت الواقعة، عن مصرع كل من خليل إبراهيم.ع، 35 سنة، مصطفى مسعود.ع، 40 سنة، وأحمد محمد.ع، 32 سنة، و5 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى.

وجاء بين المصابين في الواقعة، كل من محمد حسين عبد الفتاح.ن، 28 سنة، مصاب بطلق ناري حي بالقدمين، والساق الأيمن، ومحمود عبد الفتاح.ن، 28 سنة، مصاب بطلق ناري حي بالفخذ والساعد الأيمن، وحسن عبد الفتاح محمد.ن، 26 سنة، مصاب بطلق ناري حي بالجمجمة.

كما أصيب في المشاجرة، كل من محمد عبد الناصر عبد الفتاح، 42 سنة، مصاب بطلق ناري حي بالفخذ الأيمن، وجرح بالرأس بطول الرأس، ومحمد عبد الفتاح محمد، 56 سنة، مصاب بجروح بالظهر والفخذ الأيسر.

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