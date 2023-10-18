الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفتي روسيا: إسرائيل تهدد بزعزعة الاستقرار العالمي

راوي عين الدين
راوي عين الدين

ندد رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا، المفتي راوي عين الدين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات هجوم الجيش الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

الهجوم اللاإنساني للجيش الإسرائيلي

وقال في بيان له: بمشاعر الألم والقلق التي تعتصر قلوبنا، تلقينا تقارير عن الهجوم اللاإنساني الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على المستشفى الأهلي وسط غزة، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم العديد من النساء والأطفال وكبار السن، ومعظم ضحايا هذا العدوان هم أفراد عائلات فرّوا من منازلهم بسبب القصف المتواصل والتهديدات ببدء عملية غزو بري واسع النطاق. 

وتابع: ما حدث يمكن تشبيهه بـ الجرائم الفظيعة التي ارتكبت ضد الإنسانية، كالمجازر التي حصلت في صبرا وشاتيلا وسربرينيتسا، وهذه جريمة تعتبر إبادة جماعية حقيقية ضد الفلسطينيين.

وذكر المفتي عين الدين في بيانه: لم تكتف إسرائيل بحرمان 2.3 مليون نسمة، يشكل القاصرون نسبة 40%، من الماء والغذاء والكهرباء، وحكمت عليهم بالموت البطيء المؤلم، والآن يُقتل الناس في المكان الذي توافدوا إليه طلبًا للحماية.

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اسرائيل تهدد بزعزعة الاستقرار العالمي

وانتهى البيان بالترحيب بجميع المبادرات الرامية إلى نشر الأمن والسلام في المنطقة، حيث جاء فيه: لضمان سلامة طرفي الصراع الطويل الأمد، فإننا نرحب بالمبادرات الرامية إلى نشر وإدخال قوات دولية لحفظ السلام على حدود قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي بمشاركة نشطة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات، من أجل إيجاد حل سريع وفعال لهذه القضية التي تهدد بزعزعة الاستقرار العالمي.

عملية طوفان الأقصى

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أسفر عن أكثر من 3200 شهيد فلسطيني.

روسيا الجيش الإسرائيلي مستشفى المعمداني قطاع غزة إسرائيل

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