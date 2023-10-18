سفير فلسطين بالقاهرة: نتعرض لحرب إبادة جماعية.. وأشكر مصر على الدعم

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة والانتفاضة وشلال الدم المتدفق على أرض فلسطين المحتلة.

حرب إبادة جماعية

وأكد السفير دياب اللوح أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى حرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

جاء ذلك خلال كلمته خلال لقاء مفتوح معه، نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء برئاسة نقيب الصحفيين الكاتب خالد البلشي.

وأكد السفير الفلسطيني أن مصر هي الحاضنة والراعية وخير من دافع وما زال يدافع عن الشعب الفلسطيني.

وتابع السفير دياب اللوح: أتوجه بعظيم الشكر إلى مصر شعبًا وحكومةً وقيادة وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الدعم والإسناد التاريخي الذي تقدمه للشعب الفلسطيني.



وأضاف السفير دياب اللوح: كل عدوان تتعرض له القدس وغزة تبادر مصر من اللحظة الأولى لوقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وبادرت مصر للعمل مع كل الأطراف المعنية وذات التأثير في العالم لوقف الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وشدد السفير دياب اللوح على أن الحرب هي حرب إسرائيل على غزة، وليست حرب إسرائيل وغزة.

حكومة اليمين المتطرف فى إسرائيل والصهيونية يريدون الانتقام من شعب غزة

وتابع السفير الفلسطيني خلال كلمته: حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل والصهيونية يردون الانتقام من شعب غزة لما تعرضوا له في ٧ أكتوبر الماضي.. وإسرائيل عاشت ساعات عديدة في حالة انهيار كامل مثلما حدث في ٦ أكتوبر منذ ٥٠ عامًا.

ونظمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

ويتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.