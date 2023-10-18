الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: السيسى قطع الطريق على محاولات النيل من السيادة المصرية

خالد مصطفى عبدالوهاب
خالد مصطفى عبدالوهاب

ثمن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، الموقف الرسمي المصري والرفض التام والعلني لسياسات إسرئيل الدموية، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة الآن جنون وإرهاب إسرائيلي بدعم غربي ضد شعب أعزل، ولا بد أن يُقدَم المسئولون عن ذلك للعدالة فورًا.

وقال مصطفى إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، جاءت فى الوقت المناسب، قائلًا إن حديث الرئيس جاء حاسمًا وقطع الطريق على كل المحاولات التى تستهدف استدراج الدولة المصرية في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تطرق، خلال حديثه، إلى دعم مصر القضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كل الأصعدة، مؤكدًا أن موقف مصر الرافض لأي محاولة تهجير قسري للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

دعم مصر القضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كل الأصعدة

وأوضح أن الرئيس أكد دعم مصر القضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كل الأصعدة، مشددًا على أن موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسرى للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضية الفلسيطينية على حساب دول الجوار.

وأشاد مصطفى بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسى، والتحركات المصرية على كل المستويات لدعم الشعب الفلسطيني ومساندة نضاله، وقرار إلغاء القمة الرباعية، والإعداد لقمة القاهرة السبت المقبل.

كما أعرب عن استيائه التام للمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بعد قصفها متعمدة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أدى لسقوط ما يزيد على 1000 شهيد ومصاب، قائلًا: "إسرائيل ارتكبت جريمة ضد الإنسانية، ولا بد من محاسبة مسئوليها عن هذه الأعمال الإجرامية".

الرئيس عبد الفتاح السيسي حديث الرئيس المستشار الألماني القضية الفلسيطينية الشعب الفلسطيني

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