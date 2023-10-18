الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة

رضا فرحات
رضا فرحات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والتي أكد فيها رفض مصر والمصريين للمخطط الإسرائيلي بنزوح وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء،  مشيرا إلى أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة وكلمة الرئيس السيسي كانت كاشفة لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة ومصر، وحملت رسائل واضحة لكل الأطراف مدعوما من الشعب المصري الذي يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية.

 الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومي

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: “مصر دولة ذات سيادة ولن تسمح بانتهاك حدودها وترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والأمن القومى لمصر خط أحمر، ولن يتم التفريط فى شبر واحد أو حبة رمل من سيناء”، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية، والواجب على كل العالم العربي الدفاع عنها باستماتة في ظل هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وفي محيط غزة ضمن المخطط الاسرائيلي بالقضاء علي القضية الفلسطينية من خلال المخطط الخاص بها، والتخلص من قطاع غزة بالضغط علي سكان غزة لتهجيرهم إلى مصر، مشددا على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وأضاف فرحات: “هناك محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لجر مصر إلى الحرب عن طريق محاولة تهجير الفلسطنيين من أراضيهم، فضلا عن أن الشعب المصري يؤيد رؤيته في القضية، قائلا: كلمة الرئيس بخصوص تهجير الفلسطنيين إلى سيناء قطعت الطريق على كل المحاولات، التي تستهدف استدراج الدولة في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية”.

وتابع فرحات: “الشعب المصري يعي خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطيني والمساس بالأمن القومي المصري خطا أحمر، وعلى الجميع الحذر”، مؤكدا أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا والحزب يدعم قرارات الدولة المصرية في كافة السيناريوهات التي تراها القيادة السياسية للتعامل مع تلك القضية.

الرئيس السيسي المستشار الألماني تهجير الفلسطينيين القيادة السياسية المخططات الإسرائيلية

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