تعرف على الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل وطرق العلاج

يصاب كبيرون من الأشخاص بالتهاب المفاصل، وترصد "الدستور" الأعراض المبكرة للمرض، ويجب ملاحظة أن الأعراض قد تختلف بين الأشخاص وفقًا لنوع التهاب المفاصل.

بعض الأعراض المبكرة الشائعة لالتهاب المفاصل:

ألم المفاصل

قد يشعر الشخص المصاب بألم في المفاصل، وقد يكون هذا الألم مستمرًا أو يزداد بشكل تدريجي.

تورم المفاصل

قد يلاحظ الشخص تورمًا في المفاصل المصابة، حيث يحدث تجمع السوائل في المفصل الملتهب.

صعوبة في حركة المفاصل

قد يشعر الشخص بصعوبة في تحريك المفاصل المصابة، وقد يكون الحركة مؤلمة أو مقيدة.

صلابة الصباح

قد يشعر الشخص بصعوبة في تحريك المفاصل بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد فترات طويلة من الراحة، وتستمر هذه الصلابة لفترة قبل أن تتحسن الحركة.

احمرار وسخونة المفاصل

قد يلاحظ الشخص احمرارًا وسخونة في المفاصل المصابة، وهذه تشير إلى التهاب المفاصل.

و يعتمد علاج التهاب المفاصل على نوع التهاب المفاصل وشدته وأعراضه.

ومن بين الخيارات العلاجية المتاحة:

الأدوية

تشمل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) والكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية والمضادات الحيوية المضادة للملاريا وأدوية تعزيز المناعة. وينبغي استشارة الطبيب لتحديد الأدوية المناسبة والجرعات.

العلاج الطبيعي

يمكن استخدام التمارين الرياضية والعلاج الطبيعي لتحسين قوة العضلات ومرونة المفاصل وتخفيف الألم.

تغير نمط الحياة

يمكن تقليل الأعراض عن طريق تغيير نمط الحياة، مثل إنقاص الوزن إذا كان هناك زيادة في الوزن، وتجنب الإجهاد على المفاصل، وتناول نظام غذائي صحي.

العلاج الجراحي

يتم استخدام العلاج الجراحي في حالات شديدة من التهاب المفاصل، حيث يتم استبدال المفصل المصاب بمفصل اصطناعي.

العلاج بالأشعة

يستخدم العلاج بالأشعة لتخفيف الألم وتحسين حركة المفاصل.

العلاج بالحقن

يستخدم العلاج بالحقن لتخفيف الألم وتقليل التورم في المفاصل، حيث يتم حقن مواد مثل الستيرويدات أو الحمض الهيالورونيك في المفصل المصاب.