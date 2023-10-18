مران الزمالك.. انتظام اللاعبين الدوليين استعدادا لمواجهة سموحة بدوري نايل

قاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران الفارس الأبيض، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة دوري نايل.

جاء ذلك عقب وصول المدرب إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إجازة سريعة مع أسرته في بلاده.

وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك، بتقديم تقرير فني شامل للمدرب الكولومبي أوسوريو، بناء على طلبه.

وقدم مدحت عبد الهادي تقرير فني لأوسوريو عن تدريبات الفريق في أخر يومين، عقب عودته للقاهرة.

وكان أوسوريو قد سافر إلى إنجلترا لزيارة عائلته، التي تمر بظروف صعبة بسبب مرض والدته، التي تقضي الآن في المستشفى.

وتواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني، في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وقاد فريدي هيريرا هيرناندو التدريبات أمس بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وفي السياق ذاته، انتظم الثلاثي أحمد سيد “زيزو” وأحمد فتوح ومحمد صبحي، في التدريبات الجماعية بعد العودة من صفوف المنتخب الأول، عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.

انتظام ثنائي المنتخب الأوليمبي

كما انتظم ثنائي المنتخب الأوليمبي حسام عبد المجيد ومحمد طارق، بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي خلال الساعات الماضية.

وكان الثنائي تواجد في صفوف المنتخب الأوليمبي، خلال المعسكر الذي شهد خوض وديتين أمام منتخبي الأردن وأوزبكستان.

وشارك الثنائي في تدريبات الزمالك بخوض فقرة تدريبات خاصة بالإطالات لتجهيزهما للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سموحة، في مسابقة دوري نايل، والتي تعود لاستئناف مجددا، بعد غدا الجمعة عقب انتهاء الاجندة الدولية.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة بدوري نايل

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة، مساء السبت القادم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).