"مديريات التعليم" تطالب الإدارات بإعلان جداول اختبارات شهر أكتوبر

طالبت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارات التعليمية، بإعلان مواعيد اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل، خلال أيام.

وشددت المديريات التعليمية على أن يكون اختبار شهر أكتوبر في بداية شهر نوفمبر، حتى يكون تم الإنتهاء من المقرر الدراسي لشهر أكتوبر.

تشكيل لجنة لمتابعة وضع الأسئلة

وقال مصدر مسؤول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جرى تشكيل لجنة داخل كل ادارة تعليمية للإشراف على وضع اسئلة امتحانات شهر أكتوبر.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن وضع جدول الاختبار سيختلف من إدارة لأخرى.

تصحيح امتحانات الشهر داخل المدارس

وأكد المصدر أن التصحيح سيتم داخل المدارس، مع الالتزام بتقسيم درجات أعمال السنة وفقًا للقرار الوزاري المنظم لأعمال السنه للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

افتتاح عدد من مدارس السويس

كان قد وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر ديوان عام محافظة السويس، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة.

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي الجديد.

انطلاق العام الدراسي

وانطلق العام الدراسي الحالي 2023/2024، يوم 30 سبتمبر الماضي على مستوى الجمهورية لجميع الصفوف الدراسية.