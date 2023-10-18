شرعت في قتلها.. إحالة سيدة هاجمت أخرى بسلاح بالمعصرة للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمة بالتعدي على سيدة أخرى داخل مسكنها في منطقة المعصرة، بسبب رفضها رد أموالها، إلى محكمة الجنايات.

وقالت المجني عليها إن المتهمة معروفة بإقراض الأشخاص مبالغ مالية حتى يتم سداد ديونهم أو القيام بشراء مركبات بخارية "توك توك" مقابل ربح مادي وفي تحديد موعد معين لاستعادة المال، ولكن المبلغة تعثرت في سداد المبلغ المالي، وبسبب مماطلتها في سداده تفاجأت بالمبلغة ضدها تقتحم منزلها وبحوزتها سلاح أبيض تهددها بتشويه وجهها.

وأنكرت المبلغة ضدها واقعة تهديد السيدة بسلاح أبيض، موكدة أنها ذهبت لها لمطالبتها برد المبلغ المالي ولكنها رفضت وتعدت عليها بالسب والقذف بألفاظ نابية فكانت تريد أن تحصل على أموالها وتهديدها فقط دون التعدي عليها بالسلاح.