الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب سليمان وهدان: وقف آلة الحرب الإسرائيلية أصبح ضرورة

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أبدى النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، استياءه من الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، والتي وصلت إلى حد قصف مستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط أكثر من 1000 شهيد ومئات المصابين، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدًا على موقف مصر الرافض للإجرام الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

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رويترز: قصف مستشفى المعمداني أنهى القمة الرباعية في الأردن


مسؤوليات أكبر لقمة السلام بالقاهرة
وقال "وهدان"، إن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين، يضع على قمة القاهرة للسلام مسئولية أكبر من أجل الخروج بموقف موحد، باعتبارها الفرصة الأخيرة للعالم لوقف هذه الجرائم، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن حرب الإبادة التي تمارسها ضد المدنيين، والتخلى تماما عن أحلامها التوسعية من خلال دفع السكان للنزوح جنوبا والهروب إلى سيناء، مشددا على أن كل مصري سيقف بقوة ضد هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

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المستشار الألمانى يدين بأشد العبارات استهداف مستشفى فى غزة

٥ آلاف شهيد فلسطيني  في ١٠ أيام

وأضاف سليمان وهدان، أن انسحاب مصر من القمة الرباعية التي كان مقررا لها اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطوة مهمة تعكس رفض مصر القاطع للدور الأمريكي الداعم للممارسات الإجرامية ووسياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطنيين العزل، مشددا على ضرورة وجود موقف دولى قوى لوقف آلة الحرب التي أودت بحياة ما يقرب من 5 ألاف فلسطيني في 10 أيام فقط.

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مواجهات بين شباب فلسطينى والاحتلال شمال جنين

وأكد على ضرورة التدخل الفورى من أجل إيجاد مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وأن تتوقف إسرائيل فورا عن استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن سكان غزة يعيشون معاناة حقيقية ستنهار أمامها القيم الإنسانية إذا لم يكن هناك تدخل عاجل لوضح حد لهذه الممارسات غير الإنسانية.

سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد دعوة قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي

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