الخطيب يستعجل مارسيل كولر لتحديد صفقات فترة الانتقالات الشتوية

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المفوض بالإشراف علي قطاع الكرة عقد اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول عقب العودة من تنزانيا للترتيب لكل الأمور الخاصة بفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب يرغب مبكرا في تحديد احتياجاته الفنية لبدء التفاوض مع اللاعبين الذين طلب كولر ضمهم وعدم الإنتظار حتي أخر لحظة في القيد ويتكرر نفس سيناريو التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي أكد لكولر أن الفترة المقبلة ستشهد ضغوط علي الفريق في ظل الارتباطات المختلفة بأكثر من بطولة ولابد من حسم ملف التدعيمات لضمان الاستمرار في المنافسة علي كل الألقاب المختلفة التي يشارك فيها الفريق .

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن عمرو السولية لاعب الفريق أجرى أشعة جديدة وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية.

ويخوض السولية المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وقال طبيب الأهلي إن الأشعة الأخيرة التي أجراها السولية أكدت على تحسن حالته بشكل كبير، واقتراب مشاركته في التدريبات الجماعية.

تطورات إصابة السولية

ويخضع السولية لفحوصات طبية، تحت إشراف الجهاز الطبي، وقياسات مستمرة خلال برنامجه التأهيلي للاطمئنان على حالته.

وواصل الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التي تقام يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، في ضربة البداية للفريق ببطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويسبق خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري البعثة للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعاب إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه.